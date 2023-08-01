МИД Польши вызвал поверенного в делах Белоруссии

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МИД Польши вызвал поверенного в делах посольства Белоруссии в связи с тем, что два белорусских вертолета, как утверждает Варшава, нарушили воздушное пространство страны. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Польша выразила решительный протест и призвала белорусскую сторону подробно и незамедлительно объяснить инцидент. Польская сторона заявила, что рассматривает произошедшее как очередной элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе.

Варшава ожидает воздержания Белоруссии от подобных действий, отметили в МИД.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о подготовке бойцов ЧВК "Вагнер" к атаке на Польшу с территории страны. По его словам, если акт перемещения военных был, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам в Бресте и Гродно.

До этого Владимир Путин сказал, что Польша хочет захватить территорию Белоруссии. Кроме того, президент РФ отметил, что независимость Польши была восстановлена во многом благодаря СССР.

Польша закроет с 1 июня движение через свою границу грузовиков с номерами РФ и Белоруссии