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Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о подготовке бойцов ЧВК "Вагнер" к атаке на Польшу с территории страны. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда (к белорусско-польской границе. – Прим. ред.) не перемещалось", – заявил президент Белоруссии.

При этом, обратил внимание Лукашенко, если же факт перемещения военных был, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам в Бресте и Гродно. По его словам, "армия, которая не воюет, – это наполовину армия".

Белорусский лидер также добавил, что ему хотелось бы сохранить присутствие подразделения в стране, поскольку военные помогают ей и передают полученный опыт.

До этого начальник факультета Генштаба вооруженных сил республики Андрей Богодель призвал не называть тренировки военных страны с ЧВК "Вагнер" обучением. По его словам, понятие "обучение" подразумевает под собой многогранный процесс. Военнослужащие Белоруссии, по его словам, обмениваются с бойцами "Вагнера" опытом, поскольку вторые являются единственной компанией, участвовавшей в вооруженном конфликте.

