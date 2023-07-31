Учебно-боевые центры РФ и Белоруссии будут работать на базе воинских частей обеих стран

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Центры совместной подготовки военнослужащих России и Белоруссии могут быть созданы практически для всех видов войск. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"В настоящее время реализуется план совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства, функционирует совместная региональная группировка войск, на территории двух стран на регулярной основе проводятся масштабные совместные учения", – приводит его слова РИА Новости.

Полищук сообщил, что сроки размещения российских военных объектов в Барановичах и Вилейке продлены на 25 лет, а программа военно-технического сотрудничества между странами утверждена до 2025 года.

По его словам, процесс ратификации соглашения Минска и Москвы о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих завершается в настоящее время.

Он уточнил, что центры будут функционировать на базе воинских частей как в России, так и в Белоруссии.

В конце марта 2023 года Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. К развертыванию вооружений приступили 7–8 июля.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не будет колебаться при применении ядерного оружия в случае агрессии против страны. По его словам, размещение ядерного оружия в Белоруссии было сделано для того, "чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю".

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