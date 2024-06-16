Температура до 28 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве 16 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность, небольшой дождь и до 28 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 16 июня, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в столице будет от 26 до 28 градусов, а по Московской области столбики термометров достигнут значений от 23 до 28 градусов. Ветер будет восточный и северо-восточный, от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что на следующей неделе, с 17 по 23 июля, не ожидается сильных осадков. В частности, 17-го и 18-го числа будет от 21 до 26 градусов.

