Песков назвал чушью оценки разведок о попытке вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

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Оценки разведок и специальных служб ряда европейских стран о попытке вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" являются чушью, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на информацию, представленную в статье The Washington Post.

В материале американской газеты со ссылкой на данные разведки говорится, что Владимира Путина якобы еще за 2–3 дня предупредили о том, как будет действовать глава группировки Евгений Пригожин. Автор статьи заявляет, что руководство страны приняло меры по укреплению стратегических объектов и Кремля и, по его словам, больше никаких действий не предпринимало.

Песков назвал подобные оценки разведок "чушью", распространяемой "людьми, у которых нет никакой информации".

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Причиной захвата глава компании Евгений Пригожин назвал удар ВС РФ по позициям его солдат. Однако в Минобороны опровергли его заявление.

После этого на территории Москвы и Московской области, а также в других регионах России ввели режим КТО. Сергей Собянин отмечал, что в столице усилили меры безопасности, был введен дополнительный контроль на дорогах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после беседы с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.



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