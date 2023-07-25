В Кремле сообщили, что тема ЧВК "Вагнер" звучала на переговорах Путина и Лукашенко

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Тема ЧВК "Вагнер" звучала на переговорах Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, перечень основных тем на повестке дня очертили сами главы государств в воскресенье, 23 июля, когда первый раз встретились в Санкт-Петербурге.

"Именно там и Путин, и Лукашенко рассказали все, о чем они будут говорить. Там прозвучала и тема группы "Вагнер", прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешней угрозы по периметру наших стран", – заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что перед лидерами двух стран не стояло цели достижения каких-либо договоренностей – президенты лишь "сверили часы" и обменялись мнениями по текущей повестке.

"Здесь именно в рамках очень тесных и регулярных отношений президенты, что называется, синхронизируют свою позицию, "сверяют часы", – пояснил Песков.

Александр Лукашенко прибыл в Россию 22 июля для проведения встречи с Путиным. Общение лидеров России и Белоруссии стартовало 23 июля с переговоров в Константиновском дворце в Стрельне.

Они продолжили обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.



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