Власти РФ рассмотрят вопрос о юридическом статусе ЧВК – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские власти рассмотрят вопрос о юридическом статусе частных военных компаний (ЧВК). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что ранее Владимир Путин сказал, что такого юридического лица, как ЧВК "Вагнер", не существует и не существовало. Вопрос о статусе необходимо изучить и рассмотреть дополнительно, уточнил президент.

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял об ударе по тыловым лагерям компании со стороны Вооруженных сил РФ и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Он сообщил, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. В Минобороны РФ опровергли информацию об ударе.

После этого на территории Москвы и Московской области, а также в других регионах России ввели режим КТО. Сергей Собянин отмечал, что в столице усилили меры безопасности, был введен дополнительный контроль на дорогах.

Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава группы принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

В Минобороны РФ завершили прием вооружений от ЧВК "Вагнер"