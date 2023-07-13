Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" юридически не существует

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Вопрос легализации частных военных компаний (ЧВК) в России является непростым. Он должен обсуждаться в правительстве РФ и в Госдуме. Об этом заявил Владимир Путин, пишет "Коммерсантъ".

На вопрос о том, сохранится ли ЧВК "Вагнер" как боевая единица, российский президент ответил, что юридически такой компании не существует. По его словам, в России нет закона о частных военных организациях, а значит, и соответствующего юридического лица также нет.

Путин также отдельно прокомментировал попытку вооруженного мятежа в РФ 24 июня. Он выразил сожаление, что воевавшие достойно рядовые бойцы ЧВК "Вагнер" оказались втянуты в эти события.

Президент РФ подтвердил, что во время встречи с представителями ЧВК 29 июня им было предложено несколько вариантов трудоустройства, в том числе под руководством их непосредственного командира с позывным Седой.

"Многие кивали, когда я это говорил. А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: "Нет, ребята не согласны с таким решением", – добавил Путин.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Причиной захвата глава компании Евгений Пригожин назвал удар ВС РФ по позициям его солдат. В Минобороны опровергли его заявление.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

29 июня Владимир Путин провел в Кремле почти трехчасовую встречу с Евгением Пригожиным, командирами отрядов и руководством ЧВК "Вагнер". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на встрече присутствовали 35 человек.

Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным 29 июня