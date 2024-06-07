Задержанным по делу о столкновении трамваев в Кемерове предъявили обвинение

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу"

Директору и мастеру "Кемеровской электротранспортной компании", которых задержали по уголовному делу в связи с ДТП в Кемерове, предъявили обвинение. Об этом заявила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

По версии СК, они допустили выход в рейс неисправного трамвая, который в результате врезался в другой трамвай. В связи с этим следователи предъявили директору и мастеру обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. На данный момент стоит вопрос об избрании директору и мастеру компании меры пресечения в виде ареста.

Сейчас сотрудники регионального СК РФ продолжают работу с потерпевшими, степень тяжести причиненного вреда их здоровью выясняется. Также следователи ведут допрос должностных лиц и сотрудников компании, а по месту нахождения организации и дома у обвиняемых провели обыски с последующим изъятием документации.

"Назначены судебные экспертизы, в том числе техническая и технологическая, которые установят техническое состояние трамвая на момент выхода на линию и имел ли машинист транспортного средства техническую возможность предотвратить происшествие", – сказано в сообщении.

Авария с участием двух трамваев произошла утром 6 июня. Всем пострадавшим, количество которых уже составляет более 140 человек, оказывают необходимую медпомощь.

СК РФ также завел уголовные дела по факту аварии по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 7 июня следователи завели третье уголовное дело по статье о халатности.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее страшной аварией. Кремль пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

