Еще одно уголовное дело завели в Кемерове из-за смертельного ДТП с трамваями

Фото: телеграм-канал "Полиция Кузбасса"

Третье уголовное дело по статье о халатности завели после аварии с участием двух трамваев в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следователей, ответственные лица в управлении транспорта и связи администрации города, которые должны были контролировать работу АО "Кемеровская электротранспортная компания" и других подведомственных организаций, не выполнили своих обязательств, из-за чего произошло ДТП.

В связи с этим следователи приняли решение возбудить уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека". Сейчас сотрудники СК РФ проводят следственные мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств инцидента и установление должностных лиц, допустивших нарушения.

ДТП с участием двух трамваев, столкнувшихся друг с другом, произошло утром 6 июня. Всем пострадавшим, количество которых уже составляет более 140 человек, оказывают необходимую медпомощь.

СК РФ также завел уголовные дела по факту аварии по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По факту ДТП задержали директора и мастера Кемеровской электротранспортной компании. По версии следствия, фигуранты допустили выход на пути неисправного трамвая, который в дальнейшем столкнулся с другим транспортным средством.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее страшной аварией. Кремль пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

