Директор и мастер Кемеровской электротранспортной компании задержаны после ДТП с трамваями

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу"

Директора и мастера Кемеровской электротранспортной компании задержали после ДТП с двумя трамваями. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального СУ СК РФ.

"Должностные лица организации-перевозчика подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты допустили выход на пути неисправного трамвая, который в дальнейшем столкнулся с другим транспортным средством. Сейчас СК проводит с подозреваемыми следственные действия. Помимо этого, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Один из очевидцев аварии рассказал, что перед столкновением с другим транспортным средством трамвай сильно раскачивался, из-за чего люди выпадали, сообщает телеканал "360".

"После одной из остановок у нас идет спуск, трамвай начал ускоряться и раскачиваться. Задней частью ударился о фонарный столб, разбилось стекло. Затем двери открылись, и люди начали выпадать", – рассказал он, отметив, что после этого трамвай продолжил следовать.

После удара люди внутри трамвая находились в панике. Одна из женщин кричала, что сломала руку, добавил очевидец.

Столкновение двух трамваев произошло утром 6 июня в Кемерове. В результате аварии погиб один человек, еще 125 пострадали.

По состоянию на 20:00 (16:00 по московскому времени) в больницах Кузбасса оставался 21 человек. На амбулаторное лечение медики отправили 101 пострадавшего, в том числе 10 детей.

По факту произошедшего региональный главк СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

