86 пострадавших выписали из больниц в Кемерове после ДТП с двумя трамваями

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Врачи выписали из больниц в Кемерове 86 пострадавших при столкновении двух трамваев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказали местные власти, по данным на 16:00 (12:00 по московскому времени), в стационаре остаются 20 человек, их состояние стабильное. С пострадавшими работают травматологи и ортопеды, людям оказана психологическая помощь. Некоторые обратившиеся проходят обследование, четыре человека находятся в реанимации, говорится в сообщении.

Два трамвая столкнулись в Кемерове утром 6 июня. В результате ДТП один человек погиб, еще 109 получили травмы. Все пострадавшие, как уточнил глава города Дмитрий Анисимов, получают медпомощь.

В связи с инцидентом организован оперативный штаб, отслеживающий ситуацию. По факту случившегося СК РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.