06 июня, 12:38Происшествия
86 пострадавших выписали из больниц в Кемерове после ДТП с двумя трамваями
Фото: kuzbass.sledcom.ru
Врачи выписали из больниц в Кемерове 86 пострадавших при столкновении двух трамваев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Как рассказали местные власти, по данным на 16:00 (12:00 по московскому времени), в стационаре остаются 20 человек, их состояние стабильное. С пострадавшими работают травматологи и ортопеды, людям оказана психологическая помощь. Некоторые обратившиеся проходят обследование, четыре человека находятся в реанимации, говорится в сообщении.
Два трамвая столкнулись в Кемерове утром 6 июня. В результате ДТП один человек погиб, еще 109 получили травмы. Все пострадавшие, как уточнил глава города Дмитрий Анисимов, получают медпомощь.
В связи с инцидентом организован оперативный штаб, отслеживающий ситуацию. По факту случившегося СК РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Новости регионов: трамваи столкнулись в Кемерове