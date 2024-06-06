06 июня, 17:00Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Кемерове выросло до 125
Фото: kuzbass.sledcom.ru
Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове выросло до 125. Об этом врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк написал в своем телеграм-канале.
По состоянию на 20:00 (16:00 по московскому времени) в больницах Кузбасса остается 21 человек. На амбулаторное лечение медики отправили 101 пострадавшего, в том числе 10 детей, указал Середюк. Также три человека проходят обследование, при необходимости их госпитализируют, говорится в публикации.
По словам врио губернатора, семье погибшего окажут всю необходимую помощь.
Утром 6 июня в Кемерове произошло столкновение двух трамваев. В результате аварии погиб один человек. Всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.
Следователи завели уголовные дела по факту ДТП по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Новости мира: 20 человек временно останутся в больнице после аварии в Кемерове