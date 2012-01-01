Мать водителя разогнавшегося трамвая в Кемерове рассказала о состоянии дочери

В Кемерове 6 июня произошло столкновение двух трамваев. В результате ЧП пострадали более 100 человек, один погиб. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди основных версий трагедии рассматривают отказ тормозов и человеческий фактор. Рассказываем, что известно о ДТП.



Что известно об аварии

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу"

Столкновение двух трамваев в Кемерове произошло ранним утром 6 июня на Логовом шоссе. На кадрах, появившихся в Сети, запечатлено, как один из них входит в поворот на огромной скорости. У несущегося вагона отрываются двери, и на трассу прямо под колеса автомобилей вылетают два пассажира. В результате аварии пострадали 109 человек, включая семерых детей. Кроме того, известно об одном погибшем.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вместе с тем в оперативных службах ТАСС рассказали о причинах, которые могли привести к трагедии. В настоящий момент среди основных версий рассматривают отказ тормозов и человеческий фактор.

В Кемеровской электротранспортной компании сообщили, что попавший в ДТП трамвай 2 июня прошел процедуру планового техобслуживания. Перед выездом на линию он не заходил в ремонтный цех, поскольку никаких замечаний к его состоянию не имелось. "Вагон 2012 года выпуска, он отслужил примерно половину своего нормативного срока", – добавили в компании.

Отмечается, что еще до столкновения трамвай без каких-либо проблем отработал один рейс. Что касается его водителя, то она до последнего момента старалась предотвратить ДТП, уточнили в компании. Ее состояние сейчас оценивают как средней тяжести.





из комментария Кемеровской электротранспортной компании Водителем она относительно недавно работает, она у нас на хорошем счету, мы считаем ее неплохим профессионалом... Она молодец, можно даже сказать – герой. Другая бы взяла, вскочила и убежала в салон, а она до последнего осталась на своем рабочем месте и пыталась предотвратить повреждения.

В компании также заявили, что по страховке возместят ущерб тем, кто пострадал в аварии. Вместе с тем о случившемся в Кемерове было доложено Владимиру Путину. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается каких-то особых поручений, то в них нет необходимости. Региональная власть принимает все меры. Все службы знают свою работу в таких ситуациях. И все работают", – подчеркнул он.

Произошедшее ДТП Песков назвал страшной аварией. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.



"Все запаниковали и закричали"

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу"

Жительница Кемерова Дарья, которая в момент аварии была в одном из трамваев, рассказала, как все происходило. "Мы ехали с Рудничного района в центр по Логовому шоссе. Там спуск с горы и много поворотов, и последняя остановка перед этим спуском – это "ДК Шахтеров". Есть такая причуда у трамваев – часто запах появляется, говорят, что это колодки, пахнет горелым. И вот опять он появился, когда мы спускались от "ДК Шахтеров" вниз к мосту", – сообщила она.





Дарья жительница Кемерова Особо, я так поняла, никто ничего не замечал. При первом повороте резком люди сзади начали кричать. Потом им стало неловко, они заулыбались, но тут же сразу же был второй поворот, и уже поняли, что что-то не так, но тоже еще не до конца. И окончательно поняли, что что-то не так, когда он начал на полной скорости нестись по всем поворотам, когда заносило трамвай в одну и в другую сторону.

Со слов Дарьи, пассажиры знали, что далее идет съезд к мосту, поэтому многие испытывали шок. "Очень страшно было, прям очень сильно. И тогда уже мы там все запаниковали и закричали", – вспоминает она.

Другой пассажир по имени Лазар рассказал, что в основном пострадали те люди, кто держался за поручни, так как последние начали обваливаться. "Все начали падать, кому-то в принципе поручнем по головне так сильно ударило, что кровотечение пошло", – говорит очевидец.

В свою очередь, мать водителя разогнавшегося трамвая Наталья рассказала о состоянии дочери. По ее словам, 23-летняя Александра после аварии позвонила родным и сообщила, что у транспортного средства полностью отказали тормоза. Женщина уточнила, что девушка получила открытый перелом ноги. "Отказали все тормоза. Ребенок летел сломя голову", – подчеркнула Наталья.

Ранее сообщалось, что девушка работает машинистом с октября прошлого года.

