Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове превысило 140 человек

Фото: телеграм-канал "Полиция Кузбасса"

Количество пострадавших при аварии с двумя трамваями в Кемерове превысило 140 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Пострадали более 140 человек, один человек погиб", – говорится в сообщении.

Авария произошла утром 6 июня. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Следственный комитет завел уголовные дела по факту ДТП по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По факту произошедшего задержали директора и мастера Кемеровской электротранспортной компании. По версии следствия, фигуранты допустили выход на пути неисправного трамвая, который в дальнейшем столкнулся с другим транспортным средством.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее страшной аварией. Кремль пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

