Песков: создание федерального округа для Донбасса и Новороссии не обсуждается в Кремле

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В Кремле сейчас не обсуждают создание нового федерального округа, который объединит вошедшие в состав России регионы Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время много экспертных обсуждений. Многие политики об этом говорят, "но в предметном плане такого разговора не ведется", подчеркнул Песков.

Ранее Песков заявлял, что решение о создании округа с Донбассом и Новороссией еще не принималось. Он уточнил, что в ближайшее время не планируются объявлять о таком решении.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в РФ создадут новый федеральный округ. В его состав войдут Луганск, Донецк, Крым, Запорожская и Херсонская области. Округ может быть назван Новороссия.