Песков: пока нет решения о создании нового федерального округа с Донбассом и Новороссией

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Решение о создании нового федерального округа с Донбассом и Новороссией пока не принималось. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, ожидается ли в ближайшее время создание этой территориальной единицы.

Пресс-секретарь президент РФ отметил, что сейчас много разных идей на эту тему, но ничего еще не решено.

"Пока таких планов нет", – прокомментировал Песков вопрос, планируются ли объявления о таком решении в ближайшее время, пишет ТАСС.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в России создадут новый федеральный округ. В его состав войдут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым. Округ может быть назван Новороссия.

Балицкий дополнил, что Симферополь может стать столицей нового федерального округа. Он считает, что это улучшит взаимодействие с федеральным центром.