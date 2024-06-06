Балицкий: в России появится новый федеральный округ

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В ближайшее время в России будет создан новый федеральный округ, в состав которого войдут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым. Он может быть назван Новороссия. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, необходимость создания нового федерального округа назрела, так как это позволит улучшить взаимодействие между новыми регионами и федеральным центром.

Вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне, добавил Балицкий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вхождение Новороссии и Донбасса в состав России необходимо учитывать всем при разрешении украинского конфликта. Песков напомнил, что РФ стала больше, так как у нее появилось четыре новых региона.

При этом Владимир Путин пообещал, что жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей обеспечат безопасность. Он уточнил, что новые регионы будут успешно развиваться в составе Российской Федерации.

До этого украинский президент Владимир Зеленский впервые сказал, что страна готова вступить в переговорный процесс с Россией без условий о выходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границы 1991 года. Теперь он будет готов к диалогу, если Киев выйдет на границы до начала СВО.

