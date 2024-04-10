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Вхождение Новороссии и Донбасса в состав России необходимо учитывать всем при разрешении украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Геополитические реалии на Украине сейчас совсем другие. Вы знаете, что и в Российской Федерации они другие", – добавил он, комментируя высказывание генсека ООН Антониу Гутерриша, что тот хочет завершения конфликта при соблюдении принципа территориальной целостности.

Песков напомнил, что РФ стала больше, так как у нее появилось четыре новых региона.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский впервые сказал, что страна готова вступить в переговорный процесс с Россией без условий о выходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границы 1991 года. Теперь он будет готов к диалогу, если Киев выйдет на границы до начала СВО.

Москва готова обсуждать серьезные предложения по украинскому конфликту только в том случае, если они будут основаны на законных интересах РФ, уточнял позднее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.