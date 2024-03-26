Путин отметил мужество прокуроров в Донбассе и Новороссии

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Владимир Путин выразил благодарность прокурорскому корпусу РФ за добросовестный труд, ответственный подход к реализации поставленных задач и принципиальность. Особенно он отметил прокуроров из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом пишет РИА Новости.

На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры глава государства подчеркнул, что прокуроры новых регионов работают в сложных условиях, действуют мужественно, как и их коллеги в иных приграничных регионах.

"В сложной обстановке профессионально выполняете свои обязанности, помогаете людям в решении острых проблем, защищаете их права и законные интересы", – заметил президент.

Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что Запад не считает жителей Донбасса людьми. По ее словам, люди, живущие там, смотрят на жизнь не так, как те, кто живет в безопасности.

До этого Путин сказал, что любовь жителей новых регионов и Крыма к России вызывает гордость. Он также выразил надежду, что россияне смогут и преодолеют все вместе.