Памфилова заявила, что жители Донбасса для Запада – не люди

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Запад не считает жителей Донбасса людьми. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"А им не жалко было этих детей Донбасса? Я помню, мы вывозили этих детей, раненых оттуда, в те годы (начиная с 2014 года. – Прим. ред.). Кто замечал? Весь мир? Это не люди для них", – отметила она.

По словам главы ЦИК, люди, живущие там, смотрят на жизнь не так, как те, кто живет в безопасности.

Ранее Владимир Путин заявил, что любовь жителей новых регионов и Крыма к России вызывает гордость. Он также выразил надежду, что россияне смогут и преодолеют все вместе. По словам президента, в обществе РФ преобладают милосердие, взаимная поддержка и солидарность.

