Путин заявил, что Россия всегда будет помнить своих павших героев

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Российское государство всегда будет помнить своих павших героев, заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

Президент объявил минуту молчания в память о погибших при проведении специальной военной операции. Во время послания в прошлом году Путин также попросил почтить минутой молчания память умерших в Донбассе военных и мирных жителей.

Вместе с тем президент указал, что это не Москва начала войну на Донбассе. Однако, указал он, РФ сделает все, чтобы ее закончить.

Российский лидер подчеркнул, что РФ примет все возможные меры, чтобы искоренить нацизм и решить задачи СВО. Президент напомнил, что военные уверенно наступают и освобождают новые территории в ходе спецоперации.

Путин выступает с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве. Оно транслируется в кинотеатрах 20 городов России.