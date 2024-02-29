Путин заявил, что любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывает гордость

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Любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывает гордость. Россияне смогут и преодолеют все вместе, заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

"В этом году 10 лет легендарной русской весне, но и сейчас энергия, искренность, мужество ее героев – крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса – их любовь к Родине, безусловно, вызывают гордость", – отметил он.

Как указал президент страны, решающая роль в праведной борьбе на сегодняшний день принадлежит гражданам РФ. По его словам, в обществе нашей страны преобладают милосердие, взаимная поддержка и солидарность.

Кроме того, Путин заявил, что абсолютное большинство россиян поддержало проведение спецоперации на Украине. Президент подчеркнул, что сегодня РФ отстаивает собственные суверенитет и безопасность в праведной борьбе, а также защищает соотечественников в Донбассе и Новороссии.

Он добавил, что российское государство всегда будет помнить своих павших героев. Президент объявил минуту молчания в память о погибших при проведении специальной военной операции.

Путин выступает с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве. Оно транслируется в кинотеатрах 20 городов России.

