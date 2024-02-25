Балицкий заявил, что не поддерживающих СВО жителей Запорожской области выселяли на Украину

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на Украину из региона выдворяли людей, не поддерживающих спецоперацию РФ. Об этом он заявил в интервью Надане Фридрихсон, опубликованном в телеграм-канале журналистки.

"Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента Российской Федерации", – сказал он.

По словам губернатора, это были люди, которых было "не переубедить", и которым могла грозить опасность от соседей. По его словам, люди на первых порах "вели себя крайне резко", поэтому тем, кто не поддерживал спецоперацию, давали возможность уехать, а некоторых принудительно выселяли.

Решением Совета Федерации РФ, норма по выселению жителей на подконтрольную Украине территорию за антироссийскую деятельность перестала действовать в мае прошлого года.

Балицкий был избран губернатором Запорожской области депутатами регионального заксобрания в сентябре прошлого года. По его словам, избрание стало для него промежуточным итогом "шагов, мужественных событий, открытых, честных, на благо нашей области и нашего народа".