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Жителей новых регионов России, получивших российский паспорт и ждущих прихода Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, стоит изобличать и отправлять на перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря. Об этом рассказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

"Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так", – сказал он.

Он уверен, что в Новороссии проживают разные люди, существуют и те, кто ждет украинских танков, однако таких "не так много". Они ждут, кто в итоге окажется сильнее, уточнил Медведев.

"Тем не менее мы должны работать со всеми. Что ж, надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда", – заключил замглавы Совбеза РФ.

Ранее он рассказывал, что РФ нужно создавать вокруг себя защитный кордон, который бы защитил страну от любых поползновений – обстрелов и активного наступления. Поэтому для достижения целей СВО российским войскам может понадобиться дойти до Киева, уверен Медведев.



По его мнению, Россия сможет победить в спецоперации уже в скором времени. Одержать победу, несмотря на непростые задачи, получится благодаря российским военным, чеченским подразделениям, а также при помощи всей страны, уточнил он.

Однако попытки недоброжелателей отнять у страны новые регионы могут привести только к глобальному конфликту, так как Донбасс и Новороссия были включены в Конституцию РФ в результате референдума, напомнил он.