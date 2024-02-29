29 февраля, 13:01Политика
Путин заявил, что СВО поддержало абсолютное большинство россиян
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL
Абсолютное большинство россиян поддержало проведение спецоперации на Украине. Об этом сообщил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.
Президент подчеркнул, что сегодня, когда РФ отстаивает собственные суверенитет и безопасность в праведной борьбе, а также защищает соотечественников в Донбассе и Новороссии, гражданам России принадлежит решающая роль. Она, по словам Путина, заключается в сплоченности, преданности РФ и ответственности за ее судьбу.
"Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа. Несмотря на все испытания, горечь потерь – люди непреклонны в этом выборе", – сказал российский лидер.
По словам Путина, бойцы СВО благодаря поддержке россиян знают, что с ними вся страна.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин получает доклады о ходе СВО в режиме онлайн. По его словам, российского лидера информируют моментально. Вместе с этим он отметил, что ВС РФ в зоне спецоперации ведут планомерную, ежедневную и очень напряженную работу.
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