Путину докладывают о ситуации на СВО в онлайн-режиме – Песков

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Владимиру Путину докладывают об обстановке в зоне спецоперации в режиме онлайн, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Абсолютно естественно, все это (успехи российских военных. – Прим. ред.) становится известно моментально президенту, Верховному главнокомандующему", – уточнил Песков.

Пресс-секретарь также призвал "не забегать так далеко", комментируя вопрос о том, могут ли недавние успехи российских бойцов сказаться на сроках проведения СВО. По его словам, Вооруженные силы России (ВС РФ) ведут планомерную, ежедневную и очень напряженную работу.

"Пожелаем успехов нашим доблестным военным", – подчеркнул он.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что уровень поддержки решения СВО среди опрошенных россиян вырос с 65% в 2022 году до 68% в текущем году. В день второй годовщины начала специальной военной операции глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Путин своим решением не позволил стереть с лица земли Донбасс.

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