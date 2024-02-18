Путин в режиме реального времени получает доклады о ситуации в Авдеевке – Песков

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в режиме реального времени докладывают Владимиру Путину о продолжении наступления в районе Авдеевки. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что президенту РФ доложили, что российские бойцы не дают противнику закрепиться на новых рубежах.

По словам Пескова, военные ВСУ обратились в массовое бегство, когда оставляли боевые позиции в Авдеевке. О завершении операции в городе Путину доложили 17 февраля после обеда, уточнил пресс-секретарь президента. На тот момент, продолжил он, Шойгу и Герасимов заявили, что операция фактически подошла к финалу.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что приказ главкома украинской армии Александра Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен лишь спустя сутки после начавшегося бегства ВСУ из этого города.

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки