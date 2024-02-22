Песков заявил, что неправильно линейно приравнивать военкоров к участникам СВО

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Линейно приравнивать военных корреспондентов к участникам спецоперации было бы неправильно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

Он подчеркнул, что военкоры не являются прямыми участниками конфликта, не участвуют в войне с оружием в руках.

Накануне Владимир Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими Воздушно-космических сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что рад возможности вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям ВКС РФ.

Между тем рабочая группа по СВО направила очередной доклад российскому президенту, в котором указала новые меры поддержки участников спецоперации и их семей. Среди них – освобождение добровольцев со стажем от полугода в СВО от прохождения срочной службы.

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