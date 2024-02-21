В РФ предложили освободить добровольцев со стажем в СВО от прохождения срочной службы

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Рабочая группа по СВО направила очередной доклад Владимиру Путину, в котором указала новые меры поддержки участников спецоперации и их семей. Среди них – освобождение добровольцев со стажем от полугода в СВО от прохождения срочной службы, написал первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

"Освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО", – говорится в сообщении.

Более того, рабочая группа по СВО предложила передавать конфискованное огнестрельное оружие на нужды бойцов спецоперации. Турчак указал, что его лучше не утилизировать, а отправить на передовую. Поддержка в этом вопросе есть, он недавно обсуждался с главой Росгвардии Виктором Золотовым, добавил он.

По словам первого вице-спикера Совфеда, все меры поддержки выработаны, учитывая обратную связь от бойцов и их семей, командиров и подразделений, которые участвуют в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ ввел правила выплаты страховки для добровольцев в Вооруженных силах (ВС) России. Судя по документу, страховые компенсации будут выплачивать в случае гибели добровольца, получения им ранения, травмы или контузии. Также выплаты предоставят в том случае, если доброволец стал инвалидом.

Отмечается, что для получения страховой компенсации добровольцу или его родственникам нужно обратиться в военкомат по месту жительства или в воинскую часть, на базе которой было создано добровольческое формирование, с соответствующим заявлением.

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