В РФ утвердили правила выплаты страховки для добровольцев

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Российский кабмин ввел правила выплаты страховки для добровольцев в ВС РФ. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, страховые компенсации будут выплачиваться в случае гибели добровольца, получения им ранения, травмы или контузии. Кроме того, выплаты будет предоставлены в том случае, если доброволец стал инвалидом. Указ распространяется на правоотношения, появившиеся с 24 февраля 2022 года.

"Для того чтобы получить страховую компенсацию, добровольцу или его родственникам необходимо обратиться в военкомат по месту жительства или в воинскую часть, на базе которой создавалось то или иное добровольческое формирование, с соответствующим заявлением", – говорится в тексте документа.

Если доброволец погиб, то на выплаты по страховке в равных долях могут рассчитывать его жена, родители или усыновители, дедушка или бабушка, воспитывавшие его без родителей не менее трех лет, отчим или мачеха, которые содержали его не менее пяти лет. Вместе с тем страховку могут получить несовершеннолетние дети добровольца, если они старше 18 лет и получили инвалидность до совершеннолетия, а также дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся на очном отделении вуза или колледжа.

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