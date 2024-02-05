Бойцы СВО смогут получать льготную ипотеку без ограничений по возрасту

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин распорядился распространить дальневосточную ипотеку на участвующих в спецоперации военных без ограничений по возрасту. Такое поручение президент РФ дал после рабочей поездки в Архангельскую область.

Заняться этим предстоит российскому правительству, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Согласно тексту распоряжения, дальневосточную ипотеку могут распространить и на членов семей бойцов, погибших в связи с выполнением задач СВО.

Речь идет о том, чтобы не учитывать предусмотренные в программе условия, касающиеся возраста и семейного положения граждан.

Ранее в Госдуму внесли инициативу о праве членов семей бойцов СВО по договоренности оформлять на них регистрацию по месту жительства. Как уточнил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, проект уже получил поддержку в российском кабмине. Новой нормой смогут воспользоваться те, кто находится на длительном лечении или в командировках.

Ставку по ипотеке для участников спецоперации могут снизить до 2% – СМИ