05 февраля, 10:36Общество
Бойцы СВО смогут получать льготную ипотеку без ограничений по возрасту
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Владимир Путин распорядился распространить дальневосточную ипотеку на участвующих в спецоперации военных без ограничений по возрасту. Такое поручение президент РФ дал после рабочей поездки в Архангельскую область.
Заняться этим предстоит российскому правительству, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Согласно тексту распоряжения, дальневосточную ипотеку могут распространить и на членов семей бойцов, погибших в связи с выполнением задач СВО.
Речь идет о том, чтобы не учитывать предусмотренные в программе условия, касающиеся возраста и семейного положения граждан.
Ранее в Госдуму внесли инициативу о праве членов семей бойцов СВО по договоренности оформлять на них регистрацию по месту жительства. Как уточнил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, проект уже получил поддержку в российском кабмине. Новой нормой смогут воспользоваться те, кто находится на длительном лечении или в командировках.
Ставку по ипотеке для участников спецоперации могут снизить до 2% – СМИ
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