Руководитель "Зова народа": подозреваемый в убийстве Еговцева пытался отбить у него жену

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Подозреваемый в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева пытался отбить у него жену. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя организации Сергея Зайцева.

По его словам, нападавший знал жену зампреда движения еще с юных лет и был в нее безответно влюблен. Мужчина также просил самого Еговцева бросить женщину.

Зайцева отметил, что злоумышленник преследовал женщину около полугода: постоянно стучал в двери квартиры убитого, мог показать Еговцеву жест, как перерезает ему горло. При этом, как он заявил, два месяца назад подозреваемый напал на Еговцева у подъезда, однако в результате сам попал в больницу.

"За два часа до убийства я говорил с Антоном. У него была высокая температура, и он жаловался на плохое самочувствие. Но даже в слабом состоянии он смог дать отпор отморозку. У нападавшего тоже несколько ножевых ранений, но Антон скончался на месте", – сообщил Зайцев.

Еговцева убили 7 июня около его дома в Подмосковье. Тело зампреда движения "Зов народа" обнаружили с множественными ножевыми ранениями. Мужчина скончался от потери крови. Подозреваемым стал житель Лобни 1986 года рождения.

Следователи завели уголовное дело об убийстве. По информации СК, подозреваемый находится в реанимации, так как Еговцев перед смертью успел нанести ему ножевое ранение. Следствие также даст оценку действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего.

