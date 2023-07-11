Песков заявил, что Кремлю нечего добавить о договоренностях насчет Пригожина

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Кремль не располагает новой информацией о договоренностях насчет будущего ЧВК "Вагнер" и ее руководителя Евгения Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, сохраняется ли договоренность об "уходе" Пригожина в Белоруссию.

В свою очередь, министерство обороны Белоруссии сообщило о намерении обменяться опытом с бойцами ЧВК "Вагнер", когда те прибудут и рассредоточатся на полигонах республики, передает РИА Новости.

23 июня Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Он заявил, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Минобороны РФ опровергло информацию об ударе.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области, а также в других регионах России ввели режим КТО. Сергей Собянин отмечал, что в столице усилили меры безопасности, был введен дополнительный контроль на дорогах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласовав это с властями РФ, провел переговоры с Пригожиным. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации.

Песков подтвердил прошедшую встречу Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"