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07 июня, 14:27

Политика

Песков заявил, что Путин не будет реагировать на слова Байдена о 40-летнем знакомстве

Фото: 123RF/americanspirit

Слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине, а также о том, что они якобы знакомы на протяжении 40 лет, доведены до российского лидера. Президент не реагирует на подобные выпады и не будет это делать. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет RT.

Глава США в рамках одного из своих последних интервью назвал Путина диктатором. Американский президент также обратил внимание, что знаком с российским лидером более 40 лет. Однако Байден не уточнил, откуда знает президента России на протяжении такого длительного срока.

Песков отметил, что каждый раз после подобных высказываний американского лидера в Кремле задаются вопросом, что именно он имел в виду.

"Когда-нибудь, наверное, кто-нибудь его спросит, что он имел в виду. Там уже были рассуждения, кто-то отматывал назад, чтобы понять, чем занимался Путин 40 лет назад. Можно очень такие глубокие делать аналитические выводы, каким образом Байден познакомился с Путиным", – отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента в очередной раз подчеркнул, что подобная агрессивная лексика в адрес Владимира Путина "не красит" Байдена.

Также российская сторона выражает сожаление в связи с тем, что в мировой политике высокого уровня применимы подобные выражения в адрес главы другого государства, отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Байден принес на интервью для другого издания текст речи Путина, с которой он выступал 21 февраля 2022 года. Она была посвящена вопросу признания независимости ДНР и ЛНР. Комментируя этот текст, американский лидер заявил, что, по его мнению, целью президента России является восстановление Советского Союза.

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