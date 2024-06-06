Песков: Кремль не будет раскрывать содержание переписки Путина и Байдена

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Кремль не станет раскрывать подробности обмена письмами Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы никогда не обнародуем переписку на уровне глав государств", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что в своем письме Байдену он сообщил ему об идее отказаться Вашингтону от поставок оружия Украине. При таком сценарии боевые действия на Украине могут прекратиться через 2–3 месяца, подчеркнул Путин.

До этого СМИ сообщали о том, что Вашингтон готов предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит санкции против РФ на неопределенный срок.