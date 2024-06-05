Белый дом: США не отправят военных, советников и инструкторов на Украину

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Соединенные Штаты не планируют отправлять своих военных, советников или инструкторов на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Он заявил, что американское оружие в последние дни и недели вновь прибывает на Украину и меняет ситуацию, которая складывалась негативно для ВСУ.

По словам Салливана, Украина долгое время находилась в "глубокой дыре" из-за задержки в отправке помощи от США. Однако сейчас, по утверждению Белого дома, ситуация для ВСУ начинает улучшаться, и в американской администрации выразили надежду, что украинские войска смогут не только держать оборону, но и наступать.

Салливан также рассказал, что глава Белого дома Джо Байден в рамках своей поездки в Европу сможет дважды встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским: во Франции на мероприятиях в честь 80-летия высадки в Нормандии и на саммите G7 в Италии.

Ранее Джо Байден заявил, что европейские страны потратили на помощь Украине "для борьбы с Россией" больше денег, чем Соединенные Штаты.

До этого президент США разрешил Киеву использовать американское оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на российской территории и угрожающими Харькову. Вместе с тем политика Вашингтона относительно запрета на применение ракет ATACMS не изменилась, указал представитель Госдепа.