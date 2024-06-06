Байден назвал Путина диктатором и заявил, что знаком с ним более 40 лет

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Президент США Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В интервью телеканалу ABC News американский лидер подчеркнул, что знаком с главой России более сорока лет.

"Я знаю его более сорока лет. Он беспокоит меня сорок лет. Он не является порядочным человеком… Он является диктатором", – подчеркнул президент США.

Однако Байден не стал уточнять, откуда именно знает российского лидера на протяжении такого длительного срока.

Ранее сообщалось, что Байден принес на интервью для другого издания текст речи Владимира Путина, с которой он выступал 21 февраля 2022 года. Она была посвящена необходимости признания независимости ДНР и ЛНР.

Комментируя данный текст, американский лидер заявил, что целью президента РФ является восстановление Советского Союза.

