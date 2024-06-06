Полковник Макгрегор: Путин потребовал от Байдена прекратить поставки оружия ВСУ

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Владимир Путин в ходе беседы с зарубежными СМИ потребовал от президента США Джо Байдена остановить поставки оружия Киеву. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на экс-советника главы Пентагона, полковника в отставке Дугласа Макгрегора.

"Путин повышает ставки: он прямо говорит Байдену, чтобы тот прекратил давать Украине оружие. Ничем хорошим это не закончится", – подчеркнул он.

На встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024 Путин заявил, что Россия в случае угрозы территориальной целостности и суверенитету страны считает возможным использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства. По словам президента, РФ постоянно пытаются обвинить в том, что она "машет ядерной дубинкой", однако это не так.

Кроме того, российский лидер назвал поставки оружия в зону конфликта опасным и серьезным шагом. Как он отметил, появление немецких танков на Украине повергло российское сообщество в шок, до этого россияне хорошо относились к ФРГ.

Глава РФ добавил, что у страны есть право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, поставляющих оружие Украине. Он заявил, что сейчас Россия рассматривает такой вариант.

