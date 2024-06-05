Путин заявил о праве РФ ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву

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У России есть право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие Украине. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

Президент также заявил, что ответ РФ на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть ассиметричным. Сейчас российская сторона думает над этим вопросом.

Ранее власти Польши приняли решение не ограничивать использование Украиной их вооружения для ударов по территории РФ. Замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик также заявил, что страна запланировала отправку 45-го пакета военной помощи для Украины. Общий объем вложений Польши в Украину за последние годы составил 3,75–5 миллиардов долларов.

