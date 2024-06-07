Собянин рассказал, что помогает созданию благоприятного инвестклимата в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Рост объема обрабатывающего промышленного производства и других ключевых секторов, среди которых ОПК, фармацевтика, машиностроение и другие, в Москве в 18% в год является небывалым. Так Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) прокомментировал лидерство Москвы в рейтинге состояния инвестклимата от АСИ.

"Несмотря на санкционную войну, в состоянии которой мы находимся с западными державами, мы видим инвестиционный поток, который заходит в наши города и регионы. Огромный интерес бизнеса к развитию, огромный поток инициатив в этом направлении", – цитирует его "Интерфакс".

Мэр отметил, что уход западных компаний способствовал росту отечественных. Кроме того, различные экономисты оценили Россию как четвертую по ВВП среди всех стран мира по паритету покупательной способности. При этом, по словам Собянина, Москва занимает аналогичную позицию в рейтинге городов.

"Должен сказать, что в связи с такой ситуацией благоприятной с точки зрения привлечения инвестиций на нас с вами лежит еще большая ответственность, чтобы не проспать эту возможность, чтобы оказать содействие бизнесу, чтобы он мог самореализоваться в этот период", – добавил Собянин.

Москва в шестой раз возглавила национальный рейтинг Агентства стратегических инициатив (АСИ) по состоянию инвестиционного климата в регионах РФ. Рейтинг является механизмом комплексного анализа факторов, которые воздействуют на создание инвестиционной привлекательности субъектов. Благодаря ему можно оценить усилия властей по формированию условий для бизнеса и установить лучшие практики.

