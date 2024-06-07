Ракова: Москва вошла в тройку лидеров в России по минимальной безработице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рекордно низкий уровень безработицы фиксируется в Москве, сообщила РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, Москва входит в тройку лидеров в стране по минимальной безработице. По данным международной организации труда, сегодня уровень безработицы составляет 1,1%.

При этом заммэра подчеркнула, что сейчас говорить об этом как о хорошем показателе нельзя, поскольку это является прямым следствием серьезного дефицита кадров на рынке практически во всех отраслях.

"Конечно, самый большой дефицит – это рабочих профессий – и в промышленности, в стройке, в транспорте и во всех других отраслях. Большой дефицит специалистов в области IT, особенно в тех сферах, где идут существенные цифровые трансформации", – сказала Ракова.

Она добавила, что на сегодняшний день 85% вакансий на рынке для специалистов среднего образования, не требующих высшего образования. По словам Раковой, эксперты также единодушны во мнении, что в ближайшие десятилетия основными будут специалисты среднего образования – именно они отвечают потребностям рынка труда.

Заммэра напомнила, что сейчас практически бесплатно можно получить любые программы, которые востребованы на рынке: фрезеровщиков, столяров, слесарей, обработчиков цифровых данных и также менеджеров и бухгалтеров.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на сегодняшний день уровень безработицы в Москве достиг 0,3%, что является историческим минимумом. По словам мэра Москвы, процентное соотношение безработицы в городе меньше, чем в других европейских и американских городах.

Собянин отметил, что сейчас в Москве вырос спрос на импортозамещение, что ведет к расширению производств и объемов. Поэтому с точки зрения рынка труда город продолжает занимать лидирующие позиции, однако дефицит кадров в городе присутствует. Например, такие специалисты, как дворники, слесари, проектировщики и многие другие, всегда требуются, подчеркнул мэр.

До этого о низком уровне безработицы в РФ заявлял Владимир Путин. По словам президента, безработицы в России почти нет. Путин также обращал внимание на то, что российские организации ищут кадры за рубежом. Он подчеркивал, что специалисты из Европы и Северной Америки приезжают в РФ, несмотря на антироссийские санкции. По словам Путина, здесь зарубежные эксперты могут получать больше, чем в своих странах.

