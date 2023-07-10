Песков подтвердил встречу Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера" 29 июня в Кремле

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Владимир Путин провел почти трехчасовую встречу с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, командирами отрядов и руководством компании 29 июня в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию СМИ о прошедшей встрече.

По информации Пескова, на встрече присутствовали 35 человек.

23 июня Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям ЧВК и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Министерство обороны РФ, в свою очередь, опровергло информацию об ударе.

Позже Пригожин сообщил, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области, а также в других регионах России ввели режим КТО. Сергей Собянин отмечал, что в столице усилили меры безопасности, был введен дополнительный контроль на дорогах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласовав это с властями РФ, провел переговоры с Пригожиным. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого бойцы из "Вагнера" начали разворачивать свои колонны техники и направились обратно в полевые лагеря.

Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным 29 июня