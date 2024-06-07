Собянин и Решетников подписали меморандум о создании Единого инвестпортала РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников подписали меморандум о создании Единого инвестиционного портала РФ. Подписание прошло в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, в феврале в промышленную эксплуатацию ввели первый совместный цифровой продукт. Им стала инвестиционная карта РФ.

Следующим этапом является формирование Единого инвестиционного портала, который будет функционировать по принципу "одного окна". Создание планируется завершить в 2027 году. Москва может вложить в реализацию продукта 300 миллионов рублей.

Меморандум предполагает разработку онлайн-инфраструктуры. Также в рамках продукта правительство столицы и Минэкономразвития будут делиться сведениями и опытом в сфере сопровождения инвестиционных проектов, проводить экспертизу порядка предоставления государственных и муниципальных услуг.

Ранее Собянин и глава Башкирии Радий Хабиров подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству и обмену опытом в сфере улучшения инвестиционного климата между правительствами субъектов. В рамках него столица поделится опытом создания цифрового сервиса для оперативной связи бизнеса с профильными органами власти и организациями субъекта РФ "Московский инвестор". Это касается разработки онлайн-инфраструктуры для аналогичных целей в Башкирии.

