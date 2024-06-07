Собянин: Москва продолжит сотрудничество с Пермским краем и Мордовией

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал соглашения о сотрудничестве с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и главой Мордовии Артемом Здуновым. Подписание документов прошло в рамках Петербургского международного экономического форума.

По информации пресс-службы мэра и правительства столицы, документы подписаны на 5 лет. Они развивают положения предыдущих соглашений с Пермским краем в 2014 году и с Мордовией в 2012 году. Документы предполагают интеграцию и укрепление связей в транспортной, промышленной, торговой, архитектурной, строительной сферах, а также в информационных коммуникациях, жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, науке, туризме и других.

В 2021–2023 годах Москва заключила около 2,9 тысячи контрактов на сумму около 3,3 миллиарда рублей. С предприятиями Пермского края было заключено почти 4,2 тысячи контрактов.

Вместе с тем регионы организуют совместные конференции, форумы и другие мероприятия. На некоторых маршрутах в Пермском крае можно оплатить проезд картой "Тройка".

Ранее Сергей Собянин заявил, что рост объема обрабатывающего промышленного производства и других ключевых секторов, среди которых ОПК, фармацевтика, машиностроение и другие, в Москве в 18% в год является небывалым. Мэр отметил, что уход западных компаний способствовал росту отечественных.

