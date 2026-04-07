07 апреля, 23:35

Политика

Трамп заявил, что США находятся в разгаре "жарких" переговоров по Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время Вашингтон находится в разгаре "жарких" переговоров по Ирану. Об этом сообщает Fox News.

Американский лидер добавил, что в скором времени также состоится брифинг по предложению Пакистана.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф попросил Иран открыть Ормузский пролив на две недели в качестве жеста доброй воли на фоне дипломатической работы по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Также Шариф призвал стороны прекратить военные действия на тот же срок, чтобы позволить дипломатам достичь "окончательного прекращения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе".

Ранее Трамп пригрозил уничтожить иранскую цивилизацию. В ответ на это в ООН предупредили президента США, что его действия будут приравнены к совершению самых тяжких международных преступлений.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

