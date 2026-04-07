ООН заявила, что реализация Трампом угроз Ирану равносильна самому тяжкому преступлению

В случае, если американский лидер Дональд Трамп реализует свою угрозу "уничтожить целую цивилизацию" в Иране в ближайшую ночь, это будет приравнено к совершению самых тяжких международных преступлений, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Угрозы, сеющие страх и ужас среди гражданского населения, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", – приводит слова Тюрка пресс-служба возглавляемого им управления.

Он отметил, что умышленные нападения на гражданское население и инфраструктуру в соответствии с нормами международного права являются военными преступлениями.

Тюрк подчеркнул, что осуждает резкие и подстрекательские высказывания, которые в последние несколько недель звучат со стороны всех участников конфликта на Ближнем Востоке, в том числе, недавние угрозы уничтожить целую цивилизацию и нанести удары по гражданской инфраструктуре. Такие заявления, по его словам, вызывают отвращение.

7 апреля Трамп заявил, что иранская цивилизация может быть полностью уничтожена. Он добавил, что не хочет, чтобы "это произошло, но, вероятно, так и будет". По его словам, это событие станет одним из "самых важных моментов" в долгой и сложной истории мира.

До этого президент США также утверждал, что американские войска могут полностью уничтожить Иран за одну ночь, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. Вместе с тем он отмечал, что не считает уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Иране военным преступлением и не переживает по этому поводу.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.