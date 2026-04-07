Mehr: США и Израиль атаковали главный узел экспорта нефти Ирана

Американские и израильские вооруженные силы нанесли удары по иранскому острову Харк, который является ключевым пунктом для экспорта нефти Исламской Республики. Об этом сообщило агентство Mehr.

Всего было совершено несколько атак, в результате чего на территории прогремели взрывы.

Журналисты не предоставили конкретной информации о том, какие именно объекты были атакованы, однако уточнили, что на острове, расположенном в северной части Персидского залива, находится главный нефтяной терминал Ирана.

США и Израиль объявили о начале полномасштабной военной операции против Ирана 28 февраля. По территории республики были нанесены удары, вынуждающие Тегеран выпустить ракеты по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В марте США передали Ирану план из 15 пунктов для завершения конфликта. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнута уже 6 апреля, однако в эту дату республика дала отрицательный ответ на предложение американской стороны.

После этого Трамп сообщил, что американские войска могут полностью уничтожить Иран за одну ночь. Он также указал, что не считает уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Исламской Республике военным преступлением и не испытывает беспокойства по этому поводу.