Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

07 апреля, 10:47

Политика
Главная / Новости /

The Times: Моджатба Хаменеи находится на лечении в бессознательном состоянии

СМИ раскрыли состояние верховного лидера Ирана Моджатба Хаменеи

Фото: ТАСС/SalamPix/Abaca/Sipa USA/Abaca Press

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, предположительно, находится в коме и проходит лечение в городе Кум. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Times.

Как следует из документа, основанного на разведывательных данных США и Израиля, состояние лидера Исламской Республики оценивается как тяжелое. Также там указывается, что он не способен принимать участие в принятии политических решений.

Первые сообщения о ранении Хаменеи в ходе начавшейся полномасштабной военной операции Израиля и США против Ирана появились в середине марта. МИД Исламской Республики заверял, что верховный лидер чувствовал себя хорошо.

Позднее СМИ раскрыли, что он получил легкое ранение ноги. Также журналисты указывали, что политику удалось выжить благодаря тому, что он вышел на улицу за несколько минут до того, как по его дому были выпущены ракеты.

Однако американский президент Дональд Трамп предположил, что Хаменеи либо погиб, либо тяжело ранен. В качестве обоснования своих слов глава Белого дома привел отсутствие какой-либо информации по этому поводу.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика