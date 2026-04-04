РИА Новости: верховный лидер Ирана не посещал Россию для лечения

Фото: 123RF.com/aapsky

Информация о визите нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в Россию не соответствует реальности, а его состояние здоровья не вызывает опасений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

"Новый верховный лидер не был в России даже несколько часов. Ранения не носят серьезный характер, не мешают работе", – уточнил собеседник агентства.

Таким образом инсайдер опроверг слухи СМИ о том, что Хаменеи якобы был доставлен в Москву для лечения после получения ранения. Речь идет о легком повреждении ноги в ходе одного из ударов после начавшейся полномасштабной военной операции Израиля и США против Ирана.

Причем, по данным журналистов, выжить ему удалось благодаря тому, что он вышел на улицу за несколько минут до того, как по его дому были выпущены ракеты.